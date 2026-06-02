¡No te pierdas nada! Mega 2 transmitirá Volverías con tu Ex? 2 en bruto, con momentos exclusivos

Volverías con tu Ex? 2 en bruto por Mega 2

02 jun. 2026 - 14:30 hrs.

El nuevo reality Volverías con tu Ex? 2 no solo se verá en su emisión oficial por Mega, sino que también contará con una transmisión alternativa a través de Mega 2, pensada para los fanáticos que quieren seguir cada detalle del encierro sin edición.

La señal secundaria del canal exhibirá el programa con un día de desfase respecto a la emisión principal, pero con una propuesta diferenciada: mostrar el reality en bruto, incluyendo momentos completos, conversaciones extendidas y contenido que no siempre llega a la versión editada.

Esta versión alternativa permitirá a los espectadores acceder a escenas más extensas y situaciones inéditas dentro del encierro, entregando una experiencia más cruda y completa de lo que ocurre entre los participantes del reality.

Participantes del reality

¿Cuándo se estrena Volverías con tu Ex? 2 En bruto por Mega 2?

La emisión por Mega 2 se realizará desde el martes 9 de junio a las 21:00 horas, transmitiendo el primer capítulo, consolidándose como una opción paralela para quienes buscan seguir el formato con mayor profundidad y sin cortes.

Con esta apuesta, Mega y Mega 2 refuerzan su estrategia multiplataforma, ofreciendo distintas formas de ver el contenido y ampliando la experiencia del reality más allá de la pantalla principal.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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