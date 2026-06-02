Kika Silva responde a críticas por romance con Cristián Arriagada: "Solo pido espacio para vivir este proceso"

02 jun. 2026 - 12:30 hrs.

Desde que se hizo público su romance con el doctor Cristián Arriagada, Kika Silva está recibiendo una serie de críticas a las que decidió responder mediante un comunicado.

El cirujano plástico es el viudo de la periodista Javiera Suárez, con quien Silva sostuvo una amistad hasta su muerte en el año 2019. Para la presentadora, lo que se dice sobre su relación con el médico no concuerda con la realidad. "Muchas veces conocemos apenas una pequeña parte de las historias que juzgamos", afirmó.

Aclaratoria de Kika Silva sobre su relación con Cristián Arriagada

"Se han difundido interpretaciones y afirmaciones inexactas que, con el paso del tiempo y la constante repetición, han terminado instalándose como verdades para muchas personas", expresó Kika Silva en una historia de Instagram.

Instagram @kikasilvas

"Sentí la necesidad de escribir esto, por respeto a todos los involucrados y también a quienes me conocen y siguen", agregó, sin mencionar los nombres de Arriagada ni de Suárez.

"La repetición de una versión no la convierte necesariamente en un hecho. Entiendo el interés que puedan generar ciertas situaciones, pero también creo que todos merecemos la oportunidad de construir nuestra vida y relaciones desde el presente, sin prejuicios ni conclusiones basadas en información incompleta e irreal", enfatizó.

"Solo pido espacio para vivir este proceso personal con tranquilidad", dijo la modelo. Por último, manifestó su deseo de que no se pierda "la capacidad de mirar a los demás con empatía y respeto".

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