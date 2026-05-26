"Vivan las mujeres sororas": Hermana de Kika Silva ironiza por las críticas al nuevo romance de la modelo

26 may. 2026 - 10:40 hrs.

Kika Silva se ha vuelto blanco de críticas, luego de que se destapara su romance con el médico Cristián Arriagada. A raíz de lo anterior, su hermana menor salió a defenderla en redes sociales.

Cabe recordar que la modelo era muy amiga de Javiera Suárez, quien falleció en 2019 producto de un agresivo cáncer, al punto de acompañarla en sus últimos días.

Precisamente por esta estrecha relación es que se ha ganado comentarios negativos por estar en pareja con el viudo de Suárez, lo que se confirmó recientemente tras una fotografía que subieron con las manos entrelazadas.

Instagram de @kikasilvas

Josefa, hermana menor Silva, es quien decidió contestar a los comentarios malintencionados en una de las publicaciones de Kika, donde fue víctima de reproches por su supuesta falta a los códigos de la amistad.

"¡Qué rico! Viva la vida, viva el amor y vivan las mujeres sororas, de seguro son las mismas que andan marchando después #NiUnaMenos", lanzó.

Instagram de @kikasilvas

Y luego, le contestó directamente a una usuaria con un: "Pobre, que lata que no tengas nada más que hacer en tu vida que meterte en vidas ajenas y hablando cosas sin saber... ojalá un día encuentres un mejor pasatiempo, algo que te llene de alma de verdad 'la vida es hoy', deja vivirla entonces".

Instagram de @kikasilvas

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