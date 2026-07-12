"Qué belleza de abuelos": La aplaudida imagen de Arturo Vidal junto a su polola Sonia Isaza y su nieta

12 jul. 2026 - 18:00 hrs.

Arturo Vidal está de vacaciones en Colombia, país natal de su polola Sonia Isaza, donde ha tenido una gran oportunidad para compartir con la familia de la influencer fitness.

En los registros que publica la pareja en Instagram se aprecia que los acompañan algunas amistades y parientes de la empresaria, incluida su nieta Luciana.

Arturo Vidal con la hija y la nieta de Sonia Isaza

En sus historias de Instagram se aprecia un breve video protagonizado por la niña de casi año y medio junto a su madre, su abuela y Arturo Vidal.

En el registro, todos sonríen alegres bajo un toldo playero, con palmeras agitadas por el viento en el fondo. La imagen no pasó desapercibida para sus fans, quienes reaccionaron con elogios para los pololos.

"Qué belleza de abuelos", fue uno de sus mensajes más destacados. Vale recordar que Isaza se convirtió en abuela cuando su hija Daniela dio a luz a la pequeña Luciana en febrero de 2025.

Instagram @kingarturo23oficial

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