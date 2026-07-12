"En modo rulos": Yamila Reyna sorprende con un look fuera de lo común

12 jul. 2026 - 19:00 hrs.

Desde hace años, el cabello liso o potenciado con suaves ondas es el estilo que más se adapta a Yamila Reyna; sin embargo, la actriz decidió sorprender a sus fans con un ligero cambio.

Para su participación como conductora de actividades en el reality show de Mega, la comediante dio un giro a sus acostumbrados peinados para adoptar un look rizado bastante favorecedor.

Yamila Reyna en su "modo rulos"

En una de sus historias de Instagram, Yamila Reyna mostró su cabello estilizado en rizos marcados y con un copete que, comentó, "se le estaba cayendo".

Instagram @yamireyna

"Estoy muy Donna Summer", indicó en referencia a la cantante estadounidense que, en vida, solía lucir con orgullo sus rulos.

"En modo rulos", expresó alegre. Este peinado lo usó como complemento de un outfit integrado por una blusa rosa de lentejuelas de una sola manga, pantalones cargo satinados en color blanco y unas sandalias de tacón en tono nude.

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