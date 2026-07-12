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'En modo rulos': Yamila Reyna sorprende con un look fuera de lo común Instagram @yamireyna

"En modo rulos": Yamila Reyna sorprende con un look fuera de lo común

  • Por Roselín Acosta

Desde hace años, el cabello liso o potenciado con suaves ondas es el estilo que más se adapta a Yamila Reyna; sin embargo, la actriz decidió sorprender a sus fans con un ligero cambio.

Para su participación como conductora de actividades en el reality show de Mega, la comediante dio un giro a sus acostumbrados peinados para adoptar un look rizado bastante favorecedor. 

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Yamila Reyna en su "modo rulos" 

En una de sus historias de InstagramYamila Reyna mostró su cabello estilizado en rizos marcados y con un copete que, comentó, "se le estaba cayendo". 

Instagram @yamireyna

"Estoy muy Donna Summer", indicó en referencia a la cantante estadounidense que, en vida, solía lucir con orgullo sus rulos. 

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"En modo rulos", expresó alegre. Este peinado lo usó como complemento de un outfit integrado por una blusa rosa de lentejuelas de una sola manga, pantalones cargo satinados en color blanco y unas sandalias de tacón en tono nude. 

 
 
 
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