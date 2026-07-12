Abdomen superdefinido: Gala Caldirola muestra los resultados de su exigente rutina en el gym

12 jul. 2026 - 20:00 hrs.

Gala Caldirola publicó en sus historias de Instagram el impresionante resultado de su trabajo en el gimnasio, que realiza bajo la guía de su entrenador personal.

La influencer española compartió un video en el que levanta su polera para dejar en evidencia la notoria definición de sus músculos abdominales.

El entrenamiento para abdominales de Gala Caldirola

Gala Caldirola etiquetó a su instructor Eduardo de la Cruz en el registro de su "gym time", donde no solo enseñó su abdomen superdefinido, sino que también reveló algunas de sus rutinas con pesas.

Instagram @galadrielcaldirola

En las imágenes se le observa ejecutar elevaciones abdominales acostada boca arriba con las rodillas dobladas y utilizando un disco para añadir resistencia.

Posteriormente, trabajó su tren superior posicionada de rodillas frente a una polea alta, que jalaba con esfuerzo hacia abajo.

Tal parece que la polola de Luis Jiménez está enfocada en buscar su mejor versión, pues esta semana también reveló su nueva coloración de cabello, ahora más rubio.

Instagram @galadrielcaldirola

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