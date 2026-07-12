Las recomendaciones de Leonor Varela si viajas al sur de Italia: "Ahí mismo donde está el tacón de la bota"

12 jul. 2026 - 17:00 hrs.

La actriz nacional, Leonor Varela, ocupó sus redes sociales para ser una especie de "guía turística" para sus seguidoras, ya que publicó sus recomendaciones en caso de que deseen visitar el sur de Italia.

Y es que Leonor, quien tuvo un rol importante en la película "Blade II", se dio unas minivacaciones en Puglia, pueblo del sur de Italia y del que quedó profundamente enamorada, por lo que decidió publicar sus propias recomendaciones, en una dinámica que le da más movimiento a sus plataformas.

"¿Estás pensando en ir a Italia? Aquí te dejo mis recomendaciones para Puglia, situada en el sur de Italia, ahí mismo donde está el tacón de la bota", dijo en un comienzo.

Las recomendaciones de Leonor Varela

En primera instancia, la actriz recomendó "tomar Caffee Affogato con helado de avellanas y/o un Caffee Lecesse (típico de la región de Salento, con jarabe de almendras)".

Enseguida, aseguró que debían ir a los árboles de Olivos, ya que "¡Nunca he visto tantos y tan bellos! Hay algunos abuelos que tienen más de 1.000 años. Caminar entre ellos da mucha paz".

Asimismo, explicó que "en la región de Puglia se siembra el trigo para la pasta del país y hay un tipo de pasta especial de esta zona: le orecchiette (las "orejitas").

"Las playas (Gagliano del Capo en la foto) tienen formaciones rocosas de alta impacto. Y también hay otras de arena blanca, con un mar a la temperatura perfecta. Y vivir la playa con los italianos es conocerlos de cerca, imposible no amarlos", recalcó.

Finalmente, su último consejo era compartir el viaje con alguien a quien ames y a quien le puedas dar muchos besos.

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