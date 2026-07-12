Benja Vicuña festejó el paso de Argentina a la semifinal de la Copa del Mundo: "Un chileno a préstamo"

12 jul. 2026 - 16:35 hrs.

Benjamín Vicuña fue uno de los más felices la noche de este sábado con el paso de la selección argentina de fútbol a la semifinal de la Copa Mundial 2026.

Y es que los hijos de Vicuña mantienen doble nacionalidad entre Chile y Argentina, esto por nacer en el país vecino y ser su madre la reconocida modelo trasandina Carolina "Pampita" Ardohain y también China Suárez.

Precisamente, aunque la rivalidad futbolística de ambos países por lo general suele separar a estas dos naciones, Vicuña optó por acompañar a sus hijos y celebrar la victoria de Argentina sobre Suiza.

La celebración de Benja Vicuña por Argentina

A través de historias de Instagram, Vicuña subió una serie de registros desde el bar Malloy's Costanera Porteña, al que llegó en compañía de amigos y sus hijos.

En concreto, el primer video era de los más pequeños celebrando el segundo gol de Argentina hecho por Julián Álvarez. Enseguida, el siguiente posteo es del sufrimiento en las caras de los jóvenes y adultos argentinos ante tan reñido encuentro.

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Finalmente, Vicuña subió una foto con sus niños, mientras que su actual pareja, Anita Espasandin, subió fotografías de Benjamín con la polera argentina y con el texto: "Un chileno a préstamo por un rato", y luego subió otro video donde decía que lo devolvían el miércoles.



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