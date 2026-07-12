La romántica postal con la que Luis Jiménez refuerza su amor por Gala Caldirola: "Que llene de luz tu vida"

12 jul. 2026 - 17:30 hrs.

La historia de amor de Gala Caldirola y Luis Jiménez parece ser un cuento de hadas, y es que los tortolitos no esconden su pasión en ningún momento del día.

Fue hace unos meses que se reveló que tanto el exfutbolista como la modelo habían iniciado una relación, lo que para muchos pareció de lo más extraño del mundo, ya que no se imaginaban a ambas personalidades del espectáculo juntas.

Sin embargo, Caldirola y Jiménez se han encargado de demostrar lo contrario con fotos que suben a sus redes sociales.

La romántica postal de Gala Caldirola y Luis Jiménez

Precisamente, a través de redes sociales, el exfutbolista del Palestino subió una fotografía en blanco y negro donde aparecía mirando fijamente a su amada.

Esta historia también fue republicada por Gala Caldirola y en la parte inferior se podía leer una frase llena de romance: "Que te dé paz, que llene de luz tu vida", además de unos emojis de abrazo y lágrimas de emoción.

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