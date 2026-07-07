Yamila Reyna emocionó a Ludmila Ksenofontova con un potente mensaje sobre el amor propio: "Un mujerón"
En el capítulo 22 de Volverías con tu ex? 2, Yamila Reyna tuvo emotivas palabras para destacar la personalidad de Ludmila Ksenofontova.
El tierno intercambio sucedió justo después de la presentación de baile de la patinadora, junto a Kaoto y a Nicole Moreno.
Antes de evaluar su técnica en la presentación, la animadora de las actividades hizo un freno: "Quiero decirte algo más allá del baile".
El consejo de Yamila Reyna a Ludmila Ksenofontova
Tras lo anterior, Yamila Reyna le dio un valioso consejo a la participante: "No te avergüences por ser sensual, por ser sexy, sos un mujerón".
"Si bien, yo estoy enamorada de tu historia de amor, quiero enamorarme más de la Ludmila con amor propio. Que seas mamá, no significa que te olvides del mujerón que eres, ese peinado te queda fantástico y tu amor propio te queda aún más fantástico", agregó emocionada la comediante.
Finalmente, le pidió que siempre se pusiera por sobre todas las cosas, mientras ella la escuchaba bastante emocionada: "No te olvides de eso, más allá de amor, no te olvides de amarte, porque sos increíble".
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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