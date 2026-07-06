Luis Mateucci sorprende con sincera confesión a Bárbara Córdoba: "Me gustaría tenerte cerca"
En el capítulo 21 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci y Bárbara Córdoba tuvieron una íntima conversación, donde acercaron posturas y saldaron cuentas pendientes tras una actividad en la casona.
Mientras ambos estaban descansando en la cama, la argentina dijo que pese a tener peleadas muy poco decorosas, "nunca se acercaría a algo tan terrible (la muerte)".
La sincera confesión de Luis Mateucci
El influencer se mostró conmovido por las palabras de quien fuese su pareja en el pasado, asegurando que “no me quedan cosas malas tuyas y no me gustaría dañar o lastimarte otra vez con todo lo que pasaste. No me sentiría bien, porque no está en mis planes".
Córdoba insistió que es un deja vu volver haber ingresado a Volverías con tu ex? 2, puesto que la hace recordar todo lo que vivió en la primera edición del reality.
Finalmente, Mateucci lanzó una fuerte declaración que selló con un abrazo: "Me gustaría tenerte cerca, me arrepiento haber sido un pendejo y haberme equivocado".
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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