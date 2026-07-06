"Me morí y volví a nacer": Bárbara Córdoba reveló el difícil momento que vivió tras perder un embarazo

06 jul. 2026 - 23:00 hrs.

En el capítulo 21 de Volverías con tu ex? 2, Bárbara Córdoba habló sobre el triste momento personal que vivió tras la pérdida de un embarazo.

La fuerte reflexión se dio cuando la argentina fue consultada sobre la muerte más triste que había vivido: "Yo perdí un bebé a través de una cesárea, el embarazo iba todo bien".

Luego, entre lágrimas expresó lo importante que fue este bebé en su vida: "El gran aprendizaje, me llevó a lo más oscuro, pero también a lo más luminoso. Me desconectó de todo, de la luz, de los colores de la vida, del amor de mi familia, yo caí en un vacío y cada vez iba más profundo".

Volverías con tu ex? 2

El complejo momento de Bárbara Córdoba

También, Bárbara Córdoba reveló que pensó en quitarse la vida por este difícil suceso: "Yo vivía en un piso 19, me asomaba al balcón y en mi mente calculaba cuántos segundos iba a tardar en llegar hasta ahí".

Sin embargo, la presencia de su hijo hizo que recapacitara sobre la decisión que iba a tomar: "Me hizo pensar, son esos momentos en el que te conectas, porque allá hay algo, es solamente un plano diferente. La señal que sentí de él fue que mis padres iban a tener que vivir ese dolor también, fue lo único que me detuvo a irme a encontrar con él".

"Eso fue lo que me renovó completamente, me morí y volví a nacer. Le agradezco mucho, que aunque mi deseo sea estar con él, sé que va a suceder, pero también quiero que él esté orgulloso de mí, es mi alma gemela", agregó finalmente la expareja de Luis Mateucci.