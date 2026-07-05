Álvaro Ballero le hizo escena de celos a Ludmila Ksenofontova por Luis Mateucci: "Te pones feliz con él"

05 jul. 2026 - 23:55 hrs. | Act. 06 jul. 2026 - 01:50 hrs.

En el capítulo 20 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero le hizo una escena de celos a Ludmila Ksenofontova tras una actividad en la casona.

Mientras ambos estaban descansando en la cama, el comunicador lanzó el reclamo que involucró a Luis Mateucci: "Tú te pones coqueta heavy con este hue... pero mal. Cuando te pones a reír todo el rato. Realmente te entregarías a ellos. Tú conmigo no te pones así, te pones feliz con él, le coqueteas todo el rato".

La patinadora se mostró molesta con la situación y le explicó a su exmarido que todo era parte de la dinámica: "Es jugar, si me tocaba jugar contigo me reía igual. Es entretenido, yo no coqueteo".

Volverías con tu ex? 2

Álvaro Ballero se mostró furioso

Pese a las palabras de Ludmila Ksenofontova, Álvaro Ballero siguió insistendo en que ella se había equivocado y ella se enojó aún más: "Te lo estoy diciendo, no sigas hablando ¿Qué cosa se nota? Son cosas que te están inventando tú en tu cabeza".

También, la artista le pidió al padre de sus hijos que hiciera algo para calmarse, pues ella no iba a soportar la situación y le dio la espalda.

Finalmente, el comunicador lanzó una fuerte declaración sobre un supuesto acuerdo que tenían: "Tal como tú dijiste, eres mi ex, así que podrías jugar libre como quieras, hazlo, se te nota demasiado que quieres jugar, así que el pacto da lo mismo".