Claudio Rojas renunció a Volverías con tu ex? 2 y Huru Pardo lo siguió: Así fue la despedida de la pareja

02 jul. 2026 - 23:39 hrs.

En el capítulo 19 de Volverías con tu ex? 2, Claudio Rojas se hartó de las peleas con Luis Mateucci y decidió renunciar, mismo camino que tomó Hurubachi Pardo.

Luego de una fuerte discusión, que casi llegó a las manos, con el argentino, el abogado fue claro con su pareja y le dijo que él se iba a ir del encierro.

Pese a que la periodista intentó disuadirlo, él fue bastante claro: "Yo me voy a ir, me aburrí, después de este show que te mandaste. Yo no necesito esto, tú lo sabes, si no voy a estar contigo acá... pásalo la raj... Ese show que te pegaste no es estar conmigo, me llamas y me conversas, te equivocaste. No, tú no te equivocaste, tú estás perfecto, estás muy bien acá, disfrútalo. Te amo tanto que lo único que quiero es que estés bien".

Volverías con tu ex? 2

Los consejos a Huru Pardo

Ya decidido, Claudio Rojas armó sus maletas y se despidió de algunos de sus compañeros, mientras que otros cuestionaban su actitud.

Huru Pardo decidió seguir a su pareja, no sin antes recibir un consejo de Bárbara Córdoba: "Que sepas que el pilar eres tú de todas tus cosas, proyectos y sueños, siempre vas a tener asistencia, nunca te va a faltar nada".

Finalmente, el abogado salió de la casona a solas, mientras que la periodista llegó al portón acompañada de todos.