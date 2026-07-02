Claudio Rojas renunció a Volverías con tu ex? 2 y Huru Pardo lo siguió: Así fue la despedida de la pareja
En el capítulo 19 de Volverías con tu ex? 2, Claudio Rojas se hartó de las peleas con Luis Mateucci y decidió renunciar, mismo camino que tomó Hurubachi Pardo.
Luego de una fuerte discusión, que casi llegó a las manos, con el argentino, el abogado fue claro con su pareja y le dijo que él se iba a ir del encierro.
Pese a que la periodista intentó disuadirlo, él fue bastante claro: "Yo me voy a ir, me aburrí, después de este show que te mandaste. Yo no necesito esto, tú lo sabes, si no voy a estar contigo acá... pásalo la raj... Ese show que te pegaste no es estar conmigo, me llamas y me conversas, te equivocaste. No, tú no te equivocaste, tú estás perfecto, estás muy bien acá, disfrútalo. Te amo tanto que lo único que quiero es que estés bien".
Los consejos a Huru Pardo
Ya decidido, Claudio Rojas armó sus maletas y se despidió de algunos de sus compañeros, mientras que otros cuestionaban su actitud.
Huru Pardo decidió seguir a su pareja, no sin antes recibir un consejo de Bárbara Córdoba: "Que sepas que el pilar eres tú de todas tus cosas, proyectos y sueños, siempre vas a tener asistencia, nunca te va a faltar nada".
Finalmente, el abogado salió de la casona a solas, mientras que la periodista llegó al portón acompañada de todos.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Más Mejores Momentos
-
¿Se acabó la rivalidad? La Guarén y Estefi Marquis conversaron tras conflicto por Nico Solabarrieta
-
Flavia Laos y Austin Palao revolucionaron Volverías con tu ex? 2 con su sorpresivo ingreso
-
"La conocí, nada más": Austin Palao negó haber tenido una relación amorosa con Fran Maira
-
Esta es la razón por la que Claudio Rojas perdió la paciencia con Luis Mateucci y casi llegaron a los golpes
-
"No soy cualquier cosa": Nicole Moreno encaró a Luis Mateucci por preferir competir con Bárbara Córdoba
-
Rai Cerda admitió que sigue enamorado de Faloon Larraguibel y protagonizó una desgarradora escena