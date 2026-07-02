Flavia Laos y Austin Palao revolucionaron Volverías con tu ex? 2 con su sorpresivo ingreso

02 jul. 2026 - 23:52 hrs.

En el capítulo 19 de Volverías con tu ex? 2, dos nuevos participantes llegaron a la casona para desordenarla y generar conflicto.

Las parejas fueron a la fiesta nocturna y se encontraron con la sorpresa de que dos misteriosas personas estaban allí, acompañadas de Yamila Reyna y Daniel Valenzuela.

Luego de responder algunas preguntas para verificar sus identidades, Flavia Laos y Austin Palao se presentaron ante sus compañeros.

Volverías con tu ex? 2

Una entretenida dinámica

La primera en saludar fue Flavia Laos, quien se acercó amistosamente a las demás parejas y luego, fue el turno de Austin Palao, quien se detuvo a conversar con su gran amigo, Nico Solabarrieta.

Tras lo anterior, ambos fueron parte de una dinámica bastante picante, donde tuvieron que sacarles gomitas a sus compañeros, generando situaciones muy coquetas.