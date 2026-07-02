Flavia Laos y Austin Palao revolucionaron Volverías con tu ex? 2 con su sorpresivo ingreso
En el capítulo 19 de Volverías con tu ex? 2, dos nuevos participantes llegaron a la casona para desordenarla y generar conflicto.
Las parejas fueron a la fiesta nocturna y se encontraron con la sorpresa de que dos misteriosas personas estaban allí, acompañadas de Yamila Reyna y Daniel Valenzuela.
Luego de responder algunas preguntas para verificar sus identidades, Flavia Laos y Austin Palao se presentaron ante sus compañeros.
Una entretenida dinámica
La primera en saludar fue Flavia Laos, quien se acercó amistosamente a las demás parejas y luego, fue el turno de Austin Palao, quien se detuvo a conversar con su gran amigo, Nico Solabarrieta.
Tras lo anterior, ambos fueron parte de una dinámica bastante picante, donde tuvieron que sacarles gomitas a sus compañeros, generando situaciones muy coquetas.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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