Kaoto enfrentó a Álvaro Ballero tras verlo discutir con Ludmila Ksenofontova: "¿Esa es la forma de defender?"

17 ag. 2026 - 23:01 hrs.

En el capítulo 44 de Volverías con tu ex? 2, Kaoto perdió la paciencia con la actitud de Álvaro Ballero y lo encaró fuertemente.

Luego de que el comunicador tuviera una pelea que dejó llorando a Ludmila Ksenofontova, Carlos Águila quedó bastante enojado y aprovechó la oportunidad de enfrentarlo: "Todo lo que te dice cualquier hue... te resbala, si eres una pared impenetrable de orgullo".

"No, no tengo orgullo, defiendo a mi familia, punto. Tú no sabes lo que es tener cuatro hijos y no sabes lo que es tener 17 años de matrimonio", respondió el hermano de Carla Ballero.

Volverías con tu ex? 2

El tenso round entre Álvaro Ballero y Kaoto

Kaoto lógicamente no quedó contento con esa respuesta y reprochó a su compañero por haberse retirado del reality sin su exesposa: "¿Esa es la forma? Diciendo 'la dejo tirada acá' y yéndote ¿Esa es la forma de defender a tu familia?".

Sin embargo, Álvaro Ballero negó la acusación de haber dejado sola a Ludmila Ksenofontova: "Nunca la dejé tirada, ella quiso seguir acá".

También, Luis Mateucci quiso interceder por su amigo y por la patinadora y le lanzó una dura declaración al comunicador: "Ella quiso quedarse acá y tú la dejaste, ella es libre de poder hacer lo que quiera, pero no es una vergüenza".

Finalmente, Carlos Águila le aseguró a Álvaro Ballero que si se quedaba en Volverías con tu ex? 2 no lo iba a pasar bien.