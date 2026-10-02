La inesperada y romántica sorpresa que recibieron Nicole Moreno y Manuel González
En el capítulo 69 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno y Manuel González fueron sorprendidos por Tonka Tomicic y Joaquín Méndez con un inesperado regalo.
Una entretenida actividad se realizó en la casona, donde los hombres tuvieron que desfilar en distintos looks, mientras las mujeres los observaban y aplaudían.
Las presentaciones estuvieron llenas de trajes elegantes y también shows completamente inesperados, con los que querían ganarse al jurado, compuesto por Yamila Reyna y Daniel Valenzuela.
Un gran premio
Tras lo anterior, los presentes tomaron la decisión y coronaron a Nicolás Solabarrieta como el Mister Volverías con tu ex? 2 y de premio, se llevó una consola de videojuegos muy popular.
Sin embargo, esa no fue la única sorpresa, según anunció Tonka Tomicic: "Tenemos un regalo especial para la que se autocalificó como presidenta del jurado. Ayer en el cara a cara dijiste que por fin habías encontrado un hombre a tu altura, nosotros queremos que se sigan conociendo, así que les regalamos una cita a Nicole y a Manu".
Nicole Moreno y Manuel González se acercaron al escenario a festejar y fueron aplaudidos por todos sus compañeros.
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