Nicole Moreno y Manuel González encenderán la noche con inesperado y romántico beso

29 sept. 2026 - 01:00 hrs.

En el avance del capítulo 68 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno y Manuel González protagonizarán una inesperada escena.

Llegará la hora de ir a dormir y la modelo le dirá al español que es momento de irse a su cama, pero él le pedirá que se quede.

"Me encantas", lanzará el europeo y esta acción generará que la campeona fitness se sienta muy cómoda, por lo que decidirá darle un apasionado beso.

Volverías con tu ex? 2

La conversación de Kaoto y Ludmila Ksenofontova

Por otro lado, Luis Mateucci le reclamará a Flavia Laos que escucha demasiado a Austin Palao, mientras que ella le expresará lo molesta que está por lo que le dijo a Noelia Márquez.

Finalmente, Kaoto tendrá la oportunidad de conversar con Ludmila Ksenofontova por primera vez desde que dejó el encierro.