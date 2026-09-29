Nicole Moreno y Manuel González encenderán la noche con inesperado y romántico beso
En el avance del capítulo 68 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno y Manuel González protagonizarán una inesperada escena.
Llegará la hora de ir a dormir y la modelo le dirá al español que es momento de irse a su cama, pero él le pedirá que se quede.
"Me encantas", lanzará el europeo y esta acción generará que la campeona fitness se sienta muy cómoda, por lo que decidirá darle un apasionado beso.
La conversación de Kaoto y Ludmila Ksenofontova
Por otro lado, Luis Mateucci le reclamará a Flavia Laos que escucha demasiado a Austin Palao, mientras que ella le expresará lo molesta que está por lo que le dijo a Noelia Márquez.
Finalmente, Kaoto tendrá la oportunidad de conversar con Ludmila Ksenofontova por primera vez desde que dejó el encierro.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.