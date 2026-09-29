"Una falta de respeto": Luis Mateucci encarará a Flavia Laos por Austin Palao y ella responderá con todo
En el avance del capítulo 68 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci y Flavia Laos tendrán un fuerte enfrentamiento.
El primero en reclamar será el trasandino: "Me molesta mucho que escuches tanto a Austin".
Sin embargo, la peruana respoderá con un duro descargo que involucrará a Noelia Márquez: "Es una falta de respeto que le digas a otra mujer 'aquí estoy yo por si él te falla' ¿Tú crees que a mí no me harta tener que volver a hablar del tema? Qué aburrido".
"Entonces tú no estás en condiciones de estar conmigo, las cosas como son", expresará Luis Mateucci y provocará que Flavia Laos se retire del lugar.
Un fogoso beso
Por otro lado, Nicole Moreno se sentirá tan cómoda con Manuel González que se atreverá a besarlo apasionadamente, mientras están acostados.Ir a la siguiente nota
Finalmente, Kaoto tendrá una inesperada videollamada con Ludmila Ksenofontova, donde le contará que Bárbara Córdoba ha sido un gran apoyo en estos días.
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