"Una falta de respeto": Luis Mateucci encarará a Flavia Laos por Austin Palao y ella responderá con todo

29 sept. 2026 - 00:59 hrs.

En el avance del capítulo 68 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci y Flavia Laos tendrán un fuerte enfrentamiento.

El primero en reclamar será el trasandino: "Me molesta mucho que escuches tanto a Austin".

Sin embargo, la peruana respoderá con un duro descargo que involucrará a Noelia Márquez: "Es una falta de respeto que le digas a otra mujer 'aquí estoy yo por si él te falla' ¿Tú crees que a mí no me harta tener que volver a hablar del tema? Qué aburrido".

Volverías con tu ex? 2

"Entonces tú no estás en condiciones de estar conmigo, las cosas como son", expresará Luis Mateucci y provocará que Flavia Laos se retire del lugar.

Un fogoso beso

Por otro lado, Nicole Moreno se sentirá tan cómoda con Manuel González que se atreverá a besarlo apasionadamente, mientras están acostados.

Finalmente, Kaoto tendrá una inesperada videollamada con Ludmila Ksenofontova, donde le contará que Bárbara Córdoba ha sido un gran apoyo en estos días.