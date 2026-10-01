"Les gusta el rating": El tenso reclamo de Nicole Moreno tras resultado de la prueba de salvación

01 oct. 2026 - 23:31 hrs.

En el capítulo 69 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno cuestionó los resultados de la prueba de salvación, generando una incómoda situación.

En esta ocasión, las mujeres tuvieron que llevarse todo el peso en la competencia, con el objetivo de no ir a la eliminación y tuvieron que realizar un duro circuito, el cual terminó con un juego de habilidad motriz.

Tras lo anterior, Tonka Tomicic reveló los resultados y los primeros en pasar a la instancia final fueron la modelo fitness, Luis Mateucci y Bárbara Córdoba.

Volverías con tu ex? 2

Los cuestionamientos de Nicole Moreno

De inmediato, Nicole Moreno alzó la voz y expresó no estar de acuerdo: "Les gusta el rating, conmigo suben el rating, está bien ¿Cómo me van a mandar a duelo si estoy toda lesionada, la zona lumbar por dentro".

Luego, Tonka Tomicic le explicó que todo fue una cuestión de tiempo y lamentablemente había sido ella la que se había demorado más en hacer la prueba.

Sin embargo, la modelo insistió y pidió saber cuántos minutos hizo en el recorrido físico: "Para mí lo deportivo vale, no eso".

Finalmente, la animadora le dijo que si bien, había tenido un buen desempeño, la competencia se componía de esas dos instancias.