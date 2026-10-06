"Te lo compartí a ti": Estefi Marquis encarará a Yasmín Valdés por revelar secreto amoroso

06 oct. 2026 - 01:03 hrs.

En el avance del capítulo 71 de Volverías con tu ex? 2, Estefanía Marquis enfrentará duramente a Yasmín Valdés por hablar de ella.

Todo comenzará cuando la actriz les cuenta a Faloon Larraguibel y a Rai Cerda un chisme de su compañera: "Mariano y Estefi terminaron, la Estefi lo mandó a la... anoche. Le dijo que no le gustaba como era, que se ponía violento. La terminó y nos quedamos conversando hasta no sé qué hora".

La modelo oirá todo lo anterior y encarará a su compañera por jactarse de la situación: "Escuché que lo estabas comentando con el resto de los chicos y no, si al final te lo compartí a ti".

Volverías con tu ex? 2

"Para mí era un notición igual, porque me reafirma que lo que yo he hecho con él está bien", responderá Yasmín Valdés.

Una actividad dejará problemas en las parejas

Por otro lado, los participantes verán las noticias que se han escrito sobre ellos, desde el momento que ingresaron al reality.

Una publicación en redes sociales de Faloon Larraguibel generará controversias y Rai Cerda se lo tomará muy mal.