Rai Cerda se enterará de polémica publicación de Faloon Larraguibel en redes sociales

06 oct. 2026 - 01:15 hrs.

En el avance del capítulo 71 de Volverías con tu ex? 2, las noticias del exterior llegarán a los participantes y se formarán tensos conflictos.

Una de las que será interpelada será Faloon Larraguibel, por una publicación que hizo en redes sociales y que se hizo viral: "Entre más se desvanece lo que sentía por alguien, más recupero lo que sentía por mí".

Volverías con tu ex? 2

"¿Tú relación con Rai te hizo no quererte?", preguntará Joaquín Méndez y Rai Cerda responderá: "Exactamente eso es lo que significa, eso estás dando a entender en tu mensaje".

"Estaba viendo cosas que me molestaban y que me estaban doliendo mucho", agregará en su defensa, Faloon Larraguibel.

Un beso provocará reacciones

Por otro lado, Kaoto y Bárbara Córdoba se bañarán juntos y de pronto, comenzarán a besarse apasiondamente.

Tom Brusse será testigo de la muestra de amor y cuestionará a Carlos Águila, por los sentimientos que supuestamente le tenía a Ludmila Ksenofontova.