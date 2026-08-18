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Mariano Brozincevic y Nico Solabarrieta tendrán inesperado cruce por Yasmín Valdés en Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 45 de Volverías con tu ex? 2, Nicolás Solabarrieta y Mariano Brozincevic tendrán un inesperado enfrentamiento en el cara a cara.

El exfutbolista decidirá votar por Yasmín Valdés en la Asamblea Extraordinaria: "Considero que, sin querer faltarte el respeto, Yasmín, eres de las más débiles".

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Al parecer, al argentino no le gustarán para nada las palabras de su compañero y se aproximará a él para responderle: "Me encantaría que nos midamos en la arena".

Volverías con tu ex? 2

Fuertes enfrentamientos en el cara a cara

Los conflictos seguirán en la instancia de votación y Luis Mateucci invitará a Rai Cerda a irse del encierro por su actitud.

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También, Flavia Laos expondrá la amenaza de Bárbara Córdoba frente a todos y recibirá el apoyo de Luis Mateucci y Nicole Moreno, quienes también tuvieron un tenso cruce con la trasandina. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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