"¿A qué viniste?": Nicole Moreno encaró a Álvaro Ballero por hacer llorar a Ludmila Ksenofontova
En el capítulo 44 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno se enojó con Álvaro Ballero por el trato hacia Ludmila Ksenofontova y lo enfrentó duramente.
Mientras el comunicador estaba compartiendo con sus compañeros, la modelo lo fue a saludar y le hizo una tensa pregunta: "Con todo respeto ¿A qué viniste? ¿Tú crees que es oportuno todo lo que le dijiste a Lu? La dejaste llorando".
El hermano de Carla Ballero aseguró que su exesposa estaba llorando desde antes y que era su problema lo que le pasaba, para luego pedirle a su compañera que hablaran afuera.
La defensa de Nicole Moreno
Ya en el patio, Nicole Moreno cuestionó a Álvaro Ballero por sus dichos: "¿Tú crees que es necesario decir lo que acabas de decir? Que era una decepción".
Contrario a lo que ella esperaba, el comunicador reafirmó sus palabras: "Es una decepción".
Finalmente, la modelo le dijo que lo mejor era resolver los conflictos afuera del encierro, pero él no estuvo de acuerdo: "Cada uno sabe lo que hace".
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