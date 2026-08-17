"¿A qué viniste?": Nicole Moreno encaró a Álvaro Ballero por hacer llorar a Ludmila Ksenofontova

17 ag. 2026 - 22:59 hrs.

En el capítulo 44 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno se enojó con Álvaro Ballero por el trato hacia Ludmila Ksenofontova y lo enfrentó duramente.

Mientras el comunicador estaba compartiendo con sus compañeros, la modelo lo fue a saludar y le hizo una tensa pregunta: "Con todo respeto ¿A qué viniste? ¿Tú crees que es oportuno todo lo que le dijiste a Lu? La dejaste llorando".

El hermano de Carla Ballero aseguró que su exesposa estaba llorando desde antes y que era su problema lo que le pasaba, para luego pedirle a su compañera que hablaran afuera.

Volverías con tu ex? 2

La defensa de Nicole Moreno

Ya en el patio, Nicole Moreno cuestionó a Álvaro Ballero por sus dichos: "¿Tú crees que es necesario decir lo que acabas de decir? Que era una decepción".

Contrario a lo que ella esperaba, el comunicador reafirmó sus palabras: "Es una decepción".

Finalmente, la modelo le dijo que lo mejor era resolver los conflictos afuera del encierro, pero él no estuvo de acuerdo: "Cada uno sabe lo que hace".