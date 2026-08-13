La Guarén se enfureció con Camila Nash luego de que mencionara a una persona de su pasado
En el capítulo 43 de Volverías con tu ex? 2, La Guarén y Camila Nash tuvieron su primera pelea, la cual nació a raíz de otro conflicto.
Mientras Flavia Laos y Bárbara Córdoba se decían de todo, la expareja de Tom Brusse exigió que dejaran de levantar la voz: "Yo vivo acá y están gritando. Si no quieres que me meta, vas a hablar allá, calladita".
Valentina Torres se burló de las palabras de su compañera y en ese instante, ella le nombró un personaje de su pasado.
El enojo de La Guarén
La Guarén le dijo a Camila Nash que volviera a mencionar a esa persona y ella lo hizo, desatando su enojo: "Ven a decírmelo acá, ven ¿Estás viendo tu comportamiento? Vas, gritas, te vas a la puerta, no sabes ni siquiera pelear, lo único que haces es gritar. Dame un argumento, explícamelo bien".
La tensión comenzó a subir y la influencer le recalcó a Valentina Torres que ella podía decir lo que quisiera, porque esa también era su casa.
"Dime algo que sea real. Ven a conocerme y ven a opinar cosas de mí que sepas", lanzó finalmente la expolola de Nico Solabarrieta.
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