"Yo que tú dormiría con un ojo abierto": Bárbara Córdoba lanzó fuerte advertencia contra Flavia Laos

13 ag. 2026 - 23:28 hrs.

En el capítulo 43 de Volverías con tu ex? 2, Bárbara Córdoba y Flavia Laos nuevamente se enfrentaron en una fuerte pelea.

Todo comenzó cuando la trasandina se enojó con Luis Mateucci, por no estar atento a la grabación del sketch que ambos protagonizaban. La peruana quiso dar su opinión y aseguró que su compañero no había hecho absolutamente nada, desatando el caos.

Cuando estaban en el baño, la argentina se fue con todo contra su compañera: "No vuelvas a meterte en mis cosas porque vos no me conoces".

Volverías con tu ex? 2

La respuesta de Flavia Laos

Lógicamente, Flavia Laos no se quedó en silencio y le respondió a la argentina: "No me estoy metiendo en nada Bárbara, pero tú me estás tratando muy mal. Me parece una falta de respeto, no me amenaces. Haz lo que quieras y vamos a ver si sigues acá".

En ese instante, La Guarén se involucró en defensa de su amiga y criticó a la peruana: "Haciéndote la mosquita muerta, mira tu actuar".

"Yo que tú dormiría con un ojo abierto y el otro cerrado", lanzó finalmente Bárbara Córdoba a modo de amenaza.