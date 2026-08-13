"Yo que tú dormiría con un ojo abierto": Bárbara Córdoba lanzó fuerte advertencia contra Flavia Laos
En el capítulo 43 de Volverías con tu ex? 2, Bárbara Córdoba y Flavia Laos nuevamente se enfrentaron en una fuerte pelea.
Todo comenzó cuando la trasandina se enojó con Luis Mateucci, por no estar atento a la grabación del sketch que ambos protagonizaban. La peruana quiso dar su opinión y aseguró que su compañero no había hecho absolutamente nada, desatando el caos.
Cuando estaban en el baño, la argentina se fue con todo contra su compañera: "No vuelvas a meterte en mis cosas porque vos no me conoces".
La respuesta de Flavia Laos
Lógicamente, Flavia Laos no se quedó en silencio y le respondió a la argentina: "No me estoy metiendo en nada Bárbara, pero tú me estás tratando muy mal. Me parece una falta de respeto, no me amenaces. Haz lo que quieras y vamos a ver si sigues acá".
En ese instante, La Guarén se involucró en defensa de su amiga y criticó a la peruana: "Haciéndote la mosquita muerta, mira tu actuar".
"Yo que tú dormiría con un ojo abierto y el otro cerrado", lanzó finalmente Bárbara Córdoba a modo de amenaza.
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