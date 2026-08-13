Ludmila Ksenofontova reveló que primera foto de Álvaro Ballero y María José Reyes se publicó en su cumpleaños
En el capítulo 43 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova realizó una revelación que involucró a Álvaro Ballero y a su expareja.
Todo comenzó cuando Kaoto recordó que el exparticipante fue a la Gala del Festival de Viña 2026 con María José Reyes, pero la patinadora aseguró que esa no fue la primera vez que aparecieron públicamente juntos.
"Primero fueron a un matrimonio familiar. Pero él igual me preguntó cuando nos separamos, me dijo '¿Tú irías conmigo?' y yo dije 'no creo' y nunca me dijo que iba con alguien. Cuando salió la primera foto con él era en el matrimonio", explicó la patinadora.
La tristeza de Ludmila Ksenofontova
Sin embargo, eso no fue lo que más le dolió a Ludmila Ksenofontova: "Era 24 de enero, 25 de enero yo cumplía, fue mi cumpleaños y salió la foto".
"El hue... te cag... el cumpleaños, no puedes hacer eso, no vas al matrimonio no más", lanzó Kaoto, criticando a Álvaro Ballero.
Finalmente, la artista contó que cuando llegó a su casa de celebrar un nuevo año de vida, abrió Instagram y vio la imagen de la cual todos estaban comentando: "En todos lados hablaban de mí".
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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