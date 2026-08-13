Ludmila Ksenofontova reveló que primera foto de Álvaro Ballero y María José Reyes se publicó en su cumpleaños

13 ag. 2026 - 23:19 hrs.

En el capítulo 43 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova realizó una revelación que involucró a Álvaro Ballero y a su expareja.

Todo comenzó cuando Kaoto recordó que el exparticipante fue a la Gala del Festival de Viña 2026 con María José Reyes, pero la patinadora aseguró que esa no fue la primera vez que aparecieron públicamente juntos.

"Primero fueron a un matrimonio familiar. Pero él igual me preguntó cuando nos separamos, me dijo '¿Tú irías conmigo?' y yo dije 'no creo' y nunca me dijo que iba con alguien. Cuando salió la primera foto con él era en el matrimonio", explicó la patinadora.

Volverías con tu ex? 2

La tristeza de Ludmila Ksenofontova

Sin embargo, eso no fue lo que más le dolió a Ludmila Ksenofontova: "Era 24 de enero, 25 de enero yo cumplía, fue mi cumpleaños y salió la foto".

"El hue... te cag... el cumpleaños, no puedes hacer eso, no vas al matrimonio no más", lanzó Kaoto, criticando a Álvaro Ballero.

Finalmente, la artista contó que cuando llegó a su casa de celebrar un nuevo año de vida, abrió Instagram y vio la imagen de la cual todos estaban comentando: "En todos lados hablaban de mí".