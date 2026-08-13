Ludmila Ksenofontova confesó que Álvaro Ballero le dijo que quería casarse con María José Reyes
En el capítulo 43 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova contó cuáles eran los planes que tenía Álvaro Ballero con su expareja.
Al comienzo, la patinadora comentó una situación que la dejó bastante afectada, pues ingresó al Instagram de María José Reyes y vio que tenía destacada una foto de los padres del comunicador.
"Una foto enmarcada, colgada en su casa y ella pone 'mis suegritos, estoy enamorada' y etiqueta a mi suegro", le explicó a Kaoto.
Álvaro Ballero quería formalizar con su expareja
Tras lo anterior, Ludmila Ksenofontova se desplomó de la tristeza, pues ella tenía una estrecha relación con los padres de su exmarido: "Yo así, llanto, llanto, llanto".
Posteriormente, la patinadora rusa reveló que Álvaro Ballero quería ir más allá con María José Reyes: "Él me dijo 'me voy a casar con ella'".
Finalmente, la participante confirmó que esta proyección ocurrió cuando él no quería firmar los documentos para comenzar el proceso de divorcio.
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