"Defiendo a mi familia": Así será el cara a cara entre Álvaro Ballero y Kaoto en Volverías con tu ex? 2
En el avance del capítulo 44 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero y Kaoto tendrán un fuerte enfrentamiento en la casona.
Luego de enterarse de todo lo que ocurrió, el comunicador se dirigirá hacia Kaoto para encararlo: "Todo lo que tú me digas a mí, me resbala, no me importa. No tengo orgullo, defiendo a mi familia, punto".
Carlos Águila no se quedará en silencio y le responderá a su compañero, provocando una escena bastante tensa: "Te creo, todo lo que te dice cualquier hue... te resbala, si eres una pared impenetrable de orgullo ¿Esa es la forma? Diciendo 'te dejo acá' y yéndote ¿Esa es la forma de defender a tu familia?".
Álvaro Ballero se retirará furioso
También, Álvaro Ballero tendrá una seria conversación con Ludmila Ksenofontova, por la cual ella terminará llorando desconsoladamente.
Finalmente, el comunicador decidirá retirarse del encierro y bastante furioso, pateará la puerta del portón.
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