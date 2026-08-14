"Defiendo a mi familia": Así será el cara a cara entre Álvaro Ballero y Kaoto en Volverías con tu ex? 2

14 ag. 2026 - 00:35 hrs.

En el avance del capítulo 44 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero y Kaoto tendrán un fuerte enfrentamiento en la casona.

Luego de enterarse de todo lo que ocurrió, el comunicador se dirigirá hacia Kaoto para encararlo: "Todo lo que tú me digas a mí, me resbala, no me importa. No tengo orgullo, defiendo a mi familia, punto".

Carlos Águila no se quedará en silencio y le responderá a su compañero, provocando una escena bastante tensa: "Te creo, todo lo que te dice cualquier hue... te resbala, si eres una pared impenetrable de orgullo ¿Esa es la forma? Diciendo 'te dejo acá' y yéndote ¿Esa es la forma de defender a tu familia?".

Volverías con tu ex? 2

Álvaro Ballero se retirará furioso

También, Álvaro Ballero tendrá una seria conversación con Ludmila Ksenofontova, por la cual ella terminará llorando desconsoladamente.

Finalmente, el comunicador decidirá retirarse del encierro y bastante furioso, pateará la puerta del portón.