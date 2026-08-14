Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 43: Las duras confesiones de Ludmila Ksenofontova sobre Álvaro Ballero

14 ag. 2026 - 00:14 hrs.

En el capítulo 43 de Volverías con tu ex? 2, los participantes fueron parte de una entretenida dinámica donde mostraron su talento actoral.

En distintos tríos o duplas, los famosos tuvieron que recrear las escenas más icónicas de Volverías con tu ex?, las cuales incluso fueron portadas de diarios y portales de espectáculo.

Luego de su grabación, Ludmila Ksenofontova le contó a Kaoto dos situaciones que la dejaron muy triste, sobre Álvaro Ballero y su expareja, María José Reyes.

Volverías con tu ex? 2

Muchas peleas en la casona

Por otro lado, Bárbara Córdoba se enfureció con Luis Mateucci, luego de que no estuviera atento a la grabación que iban a realizar.

El enojo de la trasandina no quedó allí, pues luego se enredó en un conflicto con Flavia Laos, donde se lanzaron fuertes ataques.

También, Camila Nash se involucró y tuvo un tenso cruce con La Guarén, donde nombró a una persona del pasado de la artista.

Finalmente, Álvaro Ballero retornó a Volverías con tu ex? 2, justo cuando todos estén revisando el beso de Ludmila Ksenofontova y Kaoto.