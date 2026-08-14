Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 43: Las duras confesiones de Ludmila Ksenofontova sobre Álvaro Ballero
En el capítulo 43 de Volverías con tu ex? 2, los participantes fueron parte de una entretenida dinámica donde mostraron su talento actoral.
En distintos tríos o duplas, los famosos tuvieron que recrear las escenas más icónicas de Volverías con tu ex?, las cuales incluso fueron portadas de diarios y portales de espectáculo.
Luego de su grabación, Ludmila Ksenofontova le contó a Kaoto dos situaciones que la dejaron muy triste, sobre Álvaro Ballero y su expareja, María José Reyes.
Muchas peleas en la casona
Por otro lado, Bárbara Córdoba se enfureció con Luis Mateucci, luego de que no estuviera atento a la grabación que iban a realizar.
El enojo de la trasandina no quedó allí, pues luego se enredó en un conflicto con Flavia Laos, donde se lanzaron fuertes ataques.
También, Camila Nash se involucró y tuvo un tenso cruce con La Guarén, donde nombró a una persona del pasado de la artista.
Finalmente, Álvaro Ballero retornó a Volverías con tu ex? 2, justo cuando todos estén revisando el beso de Ludmila Ksenofontova y Kaoto.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Más Capítulos
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 42: La emoción de Julio César Rodríguez por emotiva historia de Camila Nash
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 41: La emoción de Nicole Moreno al recordar su última relación
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 40: La primera polémica de Tom Brusse involucró a Bárbara Córdoba
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 39: Yasmín Valdés recordó su relación amorosa con Felipe Camiroaga
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 38: Camila Nash y Tom Brusse ingresaron al encierro
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 37: Mariano Brozincevic eligió amor u olvido entre Yasmín Valdés y Fer Brown