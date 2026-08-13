Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 42: La emoción de Julio César Rodríguez por emotiva historia de Camila Nash
En el capítulo 42 de Volverías con tu ex? 2, Rai Cerda quedó muy afectado tras la lectura del tarot que incluyó predicciones que involucraron a Faloon Larraguibel.
El ingeniero habló con varios de sus compañeros y les contó sobre las constantes dudas que tenía comunicadora sobre él.
Bárbara Córdoba se enojó con Nicole Moreno y Luis Mateucci porque no la dejaron dormir. El conflicto creció de manera inesperada e incluso, Kaoto tuvo que separarlas antes de que llegaran a golpearse.
El consejo de Tonka Tomicic
Por otro lado, los animadores del reality llegaron a la casona con una especial actividad donde varios de los participantes hablaron de su niñez y familia.
Sofía Latorre contó cómo lidia con el Alzheimer de su abuela, momento en el que Tonka Tomicic le dio un valioso consejo, basado en su experiencia con su madre, quien padece la misma enfermedad.
Finalmente, Julio César Rodríguez se emocionó con la historia de Camila Nash, su expareja, y su padre y protagonizaron una tierna escena.
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