"No soy cualquier cosa": Nicole Moreno encaró a Luis Mateucci por preferir competir con Bárbara Córdoba
En el capítulo 18 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno se molestó con Luis Mateucci tras una decisión antes de la competencia de parejas.
Todo comenzó cuando el trasandino observó la prueba y aseguró que era mejor competir con Bárbara Córdoba, pues pesaba menos que Luli.
Lo anterior no fue del gusto de la modelo fitness y se lo hizo saber a su dupla: "A mí me gusta competir, no soy cualquier cosa, soy deportista".
El cambio de Luis Mateucci
El descargo de Nicole Moreno no solo quedó allí, pues también expuso las labores que ella hacía en la casa: "Me tienen para lavar platos, para hacer la cama, yo te hice todos los días la cama y nunca me diste las gracias".
Tras el reclamo, Luis Mateucci hizo un cambio y quiso realizar la dinámica con la modelo, dejándola más tranquila: "Siempre voy a entregar lo mejor de mí, sea cual sea el resultado".
Finalmente, la decisión fue acertada y el trío logró conseguir el triunfo, convirtiéndose en los inmunes de la semana.
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