"No me la creo": El desconsolado llanto de Sofía Latorre al perder duelo de eliminación contra Estefi Marquis
En el capítulo 18 de Volverías con tu ex? 2, Raimundo Cerda y Sofía Latorre se batieron a duelo con Carlos Águila y Estefanía Marquis y tuvieron un desenlace completamente inesperado.
Pese a que estaban en desventaja, la habilidad de Kaoto al armar la torre final lo dejó a él y a la ex Miss Chile como los ganadores.
De inmediato, Sofía Latorre comenzó a llorar desconsoladamente, pues gracias a ella habían podido tener más tiempo para realizar el armado y su pareja no supo aprovecharla.
La pena de Sofía Latorre
Tras lo anterior, la participante se aisló junto a La Guarén y Fernanda Brown, quienes intentaron consolarla.
"Le volé la ra... en ventaja... qué injusto, no me la creo", expresó bastante afectada la joven, mientras sus amigas le daban palabras de ánimo.
Finalmente, Sofía Latorre se reincorporó a la ceremonia donde uno de los dos iba a tener que elegir amor u olvido.
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