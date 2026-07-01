"No me la creo": El desconsolado llanto de Sofía Latorre al perder duelo de eliminación contra Estefi Marquis

01 jul. 2026 - 22:54 hrs.

En el capítulo 18 de Volverías con tu ex? 2, Raimundo Cerda y Sofía Latorre se batieron a duelo con Carlos Águila y Estefanía Marquis y tuvieron un desenlace completamente inesperado.

Pese a que estaban en desventaja, la habilidad de Kaoto al armar la torre final lo dejó a él y a la ex Miss Chile como los ganadores.

De inmediato, Sofía Latorre comenzó a llorar desconsoladamente, pues gracias a ella habían podido tener más tiempo para realizar el armado y su pareja no supo aprovecharla.

La pena de Sofía Latorre

Tras lo anterior, la participante se aisló junto a La Guarén y Fernanda Brown, quienes intentaron consolarla.

Volverías con tu ex? 2

"Le volé la ra... en ventaja... qué injusto, no me la creo", expresó bastante afectada la joven, mientras sus amigas le daban palabras de ánimo.

Finalmente, Sofía Latorre se reincorporó a la ceremonia donde uno de los dos iba a tener que elegir amor u olvido.