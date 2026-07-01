"Discúlpame...": Así fue la emotiva e inesperada reconciliación de Fernanda Brown y Estefi Marquis
En el capítulo 17 de Volverías con tu ex? 2, Fernanda Brown se acercó a Estefanía Marquis para tener una sincera conversación.
Antes del duelo de eliminación, la artista le pidió disculpas a su compañera por su actuar en los primeros días del reality.
"Discúlpame por haberte faltado el respeto de alguna manera. Perdóname por haber sido tan altanera con algunas cosas. Discúlpame por haberte dejado sola. Quiero decirte que muchas veces tampoco te quise exponer, que de pronto de loca lo hice, pero fueron personas que no querían tener una buena onda contigo", expresó.
La reacción de Estefi Marquis
También, Fernanda Brown le expresó su sincero cariño a su compañera: "Si te vas o no te vas, créeme que te llevas algo de mi corazón".
Estefi Marquis escuchó atentamente a la artista y dejó todos los problemas que tuvieron en el pasado: "No te preocupes, olvídate de eso. Obvio, nunca me voy a olvidar de ti".
Finalmente, la expareja de Christopher Peral aseguró que el enfrentamiento contra Rai Cerda y Sofía Latorre iba a ser una final épica.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Más Mejores Momentos
-
Luis Mateucci confesó que Oriana Marzoli es el amor de su vida: "Lo que vivimos fue tóxico, pero..."
-
"Algún quilombo...": Claudio Rojas reveló la curiosa razón por la que mantiene contacto con sus exparejas
-
Perdieron un hijo: Bárbara Córdoba contó tristes detalles de su romance con exitoso cantante de Los Nocheros
-
"Lo pasé muy mal": Guarén cierra cualquier posibilidad de retomar su romance con Nicolás Solabarrieta
-
"No van a dar la cara": La tristeza de Nicole Moreno tras perder un importante objeto dentro del reality
-
"Le sale mejor a Oriana": Nicole Moreno encaró sin filtro a Bárbara Córdoba en Volverías con tu Ex? 2