"Discúlpame...": Así fue la emotiva e inesperada reconciliación de Fernanda Brown y Estefi Marquis

01 jul. 2026 - 00:02 hrs.

En el capítulo 17 de Volverías con tu ex? 2, Fernanda Brown se acercó a Estefanía Marquis para tener una sincera conversación.

Antes del duelo de eliminación, la artista le pidió disculpas a su compañera por su actuar en los primeros días del reality.

"Discúlpame por haberte faltado el respeto de alguna manera. Perdóname por haber sido tan altanera con algunas cosas. Discúlpame por haberte dejado sola. Quiero decirte que muchas veces tampoco te quise exponer, que de pronto de loca lo hice, pero fueron personas que no querían tener una buena onda contigo", expresó.

Volverías con tu ex? 2

La reacción de Estefi Marquis

También, Fernanda Brown le expresó su sincero cariño a su compañera: "Si te vas o no te vas, créeme que te llevas algo de mi corazón".

Estefi Marquis escuchó atentamente a la artista y dejó todos los problemas que tuvieron en el pasado: "No te preocupes, olvídate de eso. Obvio, nunca me voy a olvidar de ti".

Finalmente, la expareja de Christopher Peral aseguró que el enfrentamiento contra Rai Cerda y Sofía Latorre iba a ser una final épica.