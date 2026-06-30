Luis Mateucci confesó que Oriana Marzoli es el amor de su vida: "Lo que vivimos fue tóxico, pero..."

30 jun. 2026 - 23:42 hrs.

En el capítulo 17 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci hizo una romántica confesión que involucró a Oriana Marzoli.

Todo comenzó cuando en el detector de mentiras se le preguntó al trasandino si Bárbara Córdoba había sido el amor de su vida y él dijo que no, afirmación que terminó siendo verdadera.

Sobre esto, Tonka Tomicic quiso saber más: "Te quiero llevar a la profundidad de tu corazón. Cuando te preguntamos por Bárbara, si había sido el amor de tu vida, dijiste que no, luego te lo preguntamos por Daniela Aránguiz y también dijiste que no. Justamente fue el perito que dijo que era otra la mujer ¿Quién es?".

Volverías con tu ex? 2

Luis Mateucci abrió su corazón

En primera instancia, Luis Mateucci confirmó que la mujer más importante de su vida había sido Oriana Marzoli: "Lo que vivimos fue tóxico, no puedo decir que no, pero la verdad es que si el amor de los dos era muy parejo, fue con Oriana. Dejé todo en Chile para irme a España y no lo pensé".

Sin embargo, el argentino igualmente destacó la relación amorosa que tuvo con Bárbara Córdoba: "Actué igual que con Bárbara, pero si Bárbara hubiese dado ese paso... yo en tan poco tiempo sentí un montón también".