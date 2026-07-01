Rai Cerda escogió olvido y selló la eliminación de Sofía Latorre de Volverías con tu ex? 2: "No somos nada"
En el capítulo 18 de Volverías con tu ex? 2, Raimundo Cerda y Sofía Latorre perdieron el duelo de eliminación contra Estefanía Marquis y Carlos Águila.
La joven rompió en llanto de inmediato, pues gracias a su desempeño habían obtenido una gran ventaja, la cual no fue aprovechada por su compañero.
Luego de recuperarse un poco, la amiga de La Guarén volvió al centro y Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez revelaron que el ingeniero iba a ser el encargado de escoger amor u olvido.
La decisión de Rai Cerda
Luego de pensarlo algunos minutos y mostrarse un poco complicado, Rai Cerda decidió quedarse en el encierro, pero sin su expareja.
"Yo hubiera elegido lo mismo, está perfecto, tiene que velar por él, no somos nada, era lo que cada uno tenía que hacer si nos tocaba, es parte de, es el juego", expresó Sofía Latorre.
Así las cosas, la influencer se convirtió en la tercera eliminada de Volverías con tu ex? 2.
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