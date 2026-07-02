Claudio Rojas y Luis Mateucci serán separados por producción por tenso cruce en Volverías con tu ex? 2

02 jul. 2026 - 00:12 hrs.

En el avance del capítulo 19 de Volverías con tu ex? 2, Claudio Rojas realizará polémicas declaraciones en una actividad animada por Julio César Rodríguez y terminará peleando con Luis Mateucci.

El trasandino aprovechará la instancia para molestar al abogado, quien mientras discute con Hurubachi Pardo, le responderá fuertemente.

Sin embargo, el enojo del defensor será superior y buscará a su compañero por toda la casa para encararlo. Ambos se acercarán y empezarán a empujarse, obligando a la producción a intervenir.

Volverías con tu ex? 2

¡Una nueva pareja llegará a la casona!

Por otro lado, los participantes irán a una nueva fiesta donde se encontrarán con una sorpresa impactante.

Yamila Reyna y Daniel Valenzuela les contarán a los famosos que una nueva pareja se sumará a la competencia, generando teorías sobre las identidades de los nuevos integrantes.