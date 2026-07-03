¿Se acabó la rivalidad? La Guarén y Estefi Marquis conversaron tras conflicto por Nico Solabarrieta

03 jul. 2026 - 00:12 hrs.

En el capítulo 19 de Volverías con tu ex? 2, La Guarén y Estefanía Marquis tuvieron una sincera conversación sobre la pelea que las alejó hace unos episodios atrás.

Recordemos que al inicio, Valentina Torres se molestó con la ex Miss Chile, por haberla saludado como ni nada hubiera pasado entre ellas, sabiendo que se había involucrado con Nico Solabarrieta.

La situación tomó otros ribetes cuando la influencer se enteró que el hijo de Ivette Vergara había tenido intimidad con su compañera e incluso, tuvo una crisis de ansiedad.

La Guarén y Estefi Marquis liman asperezas

En la fiesta, La Guarén le pidió a Estefi Marquis que entendiera su enojo: "Si yo me ti... a tu pololo, después yo no te voy a ir a saludar así".

Volverías con tu ex? 2

Sin embargo, la exesposa de Kaoto le explicó que como todo había pasado hace tantos años, ella no sintió la necesidad de tener una rivalidad: "Obvio te iba a saludar, nunca lo vi como un romance intenso".

Pese a su testimonio, la modelo igualmente le dijo a su compañera que se ponía en su lugar y comprendía su ira: "Me hubiese dado lata".