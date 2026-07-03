Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 19: Una triste renuncia y la llegada de una nueva pareja

03 jul. 2026 - 00:26 hrs.

En el capítulo 19 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci y Claudio Rojas se enfrascaron en una tensa discusión que terminó con una impactante decisión.

Luego de las polémicas declaraciones del abogado en el asado organizado por Julio César Rodríguez, Hurubachi Pardo le comentó que ella y varias de sus compañeras estaban molestas.

El trasandino aprovechó la situación y molestó a su compañero, desatando su ira y una fuerte pelea, que desencadenó la inesperada renuncia del defensor y la periodista.

Volverías con tu ex? 2

Un nuevo ingreso

Por otro lado, los participantes asistieron a la fiesta y recibieron a una nueva pareja, compuesta por Flavia Laos y Austin Palao.

Ambos cantantes conocieron a sus compañeros y luego, fueron parte de una picante dinámica donde se acercaron mucho más.

Finalmente, La Guarén y Estefanía Marquis protagonizaron una conversación donde hablaron sobre la pelea que tuvieron el primer capítulo.