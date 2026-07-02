Esta es la razón por la que Claudio Rojas perdió la paciencia con Luis Mateucci y casi llegaron a los golpes
En el capítulo 19 de Volverías con tu ex? 2, Claudio Rojas y Luis Mateucci se enfrascaron en una fuerte discusión que tuvo que detener la producción.
Luego de la actividad de los hombres con Julio César Rodríguez, Hurubachi Pardo le dijo al abogado que estaba enojada tras sus declaraciones y él comenzó a amenazar con renunciar.
En ese instante, el argentino se involucró y empezó a lanzarle comentarios de apoyo a la periodista: "Huru, estamos con vos. Deja de amenazar, gil, pelotudo".
La reacción de Claudio Rojas
Tras lo anterior, Cladio Rojas le dijo "te vas a ganar un cornete" y ante la insistencia de Luis Mateucci, caminó raudo a encararlo.
Rápidamente, Kaoto se paró entre los dos participantes, pero empezaron a empujarse, obligando a la producción a ingresar para intervenir: "Chicos, sin tocarse".
Finalmente y cuando todos creían que el conflicto había terminado, el abogado quiso volver a hablar con el argentino, para dejar claras las cosas.
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