"Es mi tipo": Este es el participante que dejó flechada a Flavia Laos en Volverías con tu ex? 2

05 jul. 2026 - 23:10 hrs. | Act. 06 jul. 2026 - 01:50 hrs.

En el capítulo 20 de Volverías con tu ex? 2, Flavia Laos se sinceró con Estefi Marquis sobre el participante que le llama la atención de la casona.

Todo comenzó cuando ambas iban directo hacia la cocina, pero la peruana le pidió que se devolvieran porque estaba Nico Solabarrieta ahí, quien la ponía un poco nerviosa.

La ex Miss Chile aprovechó la instancia para contarle que había tanteado la situación de un posible romance con el hijo de Ivette Vergara: "Yo le pregunté que qué pasaba si avanzaba la situación, porque son amigos con Austin y me dijo 'pucha, yo me sé toda la historia porque Austin me la contó', pero me dijo que hablaría con él si hay feeling".

Volverías con tu ex? 2

¿Pasará algo entre Flavia Laos y Nico Solabarrieta?

Tras lo anterior, Flavia Laos aseguró que Nico Solabarrieta "es mi tipo" y que no existe posibilidad de que haya una reconciliación con Austin Palao, pues su historia es cosa del pasado.

Sin embargo, la cantante también confesó que le importaba que el exfutbolista estuviera aún en una situación compleja con La Guarén, pero Estefi Marquis le expresó que eso no era así: "Entiéndeme que no están juntos. Le gustas, eres preciosa".