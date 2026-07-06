Nicole Moreno sorprendió al revelar su interés por Roberto Cox: "Muy interesante e inteligente"

06 jul. 2026 - 23:36 hrs.

En el capítulo 21 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno hizo una inesperada confesión sobre un destacado periodista chileno.

Álvaro Ballero, Fernanda Brown y Kaoto armaron un entretenido programa de conversación e invitaron a la modelo fitness.

Luego de conversar sobre distintos temas, la artista le hizo una pícara consulta a la invitada: "¿A qué famoso chileno encuentras bonito?".

Volverías con tu ex? 2

Nicole Moreno sorprendió con su respuesta

De inmediato, Nicole Moreno esbozó una sonrisa y lanzó un nombre: "Lo voy a desperfilar. Encuentro muy interesante, inteligente y me gusta su manera de trabajar en televisión, a Roberto Cox".

"Por ahí va mi target", expresó finalmente la modelo fitness, dejando a los entrevistadores muy sorprendidos con su confesión.