"Jamás haría ese daño": Nicole Moreno desclasificó desconocido episodio con Adriana Barrientos

06 jul. 2026 - 23:36 hrs.

En el capítulo 21 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno habló sobre su eterna rivalidad con Adriana Barrientos y sorprendió revelando desconocidos antecedentes.

Fernanda Brown le preguntó a su compañera quién le caía peor, si la modelo u Oriana Marzoli y ella optó por la primera.

"Me hizo mucho daño en la televisión. Pero un día ella se refirió muy bien a mí, que nunca lo había hecho, muy por el contrario y me mandaron ese video", comentó.

Volverías con tu ex? 2

La revelación de Nicole Moreno

Sin embargo, esa no fue la única grabación que recibió. Nicole Moreno contó que también le hicieron llegar dos videos privados de Adriana Barrientos y que incluso la incentivaron a difundirlos.

"Me han mandado dos videos de ella, voy a ser súper sincera. Me dijeron que era mi oportunidad, que lo filtrara. Independiente del daño que ella me hizo, yo jamás haría ese daño. Hoy a mis 38 años siento que la perdono por todo lo que me hizo en su momento", finalizó la modelo fitness.