"Jamás haría ese daño": Nicole Moreno desclasificó desconocido episodio con Adriana Barrientos
En el capítulo 21 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno habló sobre su eterna rivalidad con Adriana Barrientos y sorprendió revelando desconocidos antecedentes.
Fernanda Brown le preguntó a su compañera quién le caía peor, si la modelo u Oriana Marzoli y ella optó por la primera.
"Me hizo mucho daño en la televisión. Pero un día ella se refirió muy bien a mí, que nunca lo había hecho, muy por el contrario y me mandaron ese video", comentó.
La revelación de Nicole Moreno
Sin embargo, esa no fue la única grabación que recibió. Nicole Moreno contó que también le hicieron llegar dos videos privados de Adriana Barrientos y que incluso la incentivaron a difundirlos.
"Me han mandado dos videos de ella, voy a ser súper sincera. Me dijeron que era mi oportunidad, que lo filtrara. Independiente del daño que ella me hizo, yo jamás haría ese daño. Hoy a mis 38 años siento que la perdono por todo lo que me hizo en su momento", finalizó la modelo fitness.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Más Mejores Momentos
-
¡Nadie lo podía creer! Flavia Laos impactó al revelar a los famosos que han coqueteado con ella
-
Nicole Moreno sorprendió al revelar su interés por Roberto Cox: "Muy interesante e inteligente"
-
Luis Mateucci sorprende con sincera confesión a Bárbara Córdoba: "Me gustaría tenerte cerca"
-
"Me morí y volví a nacer": Bárbara Córdoba reveló el difícil momento que vivió tras perder un embarazo
-
Kaoto mostró su lado más vulnerable al hablar de la dura muerte de su padre: "Sentía rabia"
-
Álvaro Ballero le hizo escena de celos a Ludmila Ksenofontova por Luis Mateucci: "Te pones feliz con él"