Flavia Laos frenó en seco a Nico Solabarrieta tras polémica por el beso: "No te lo robé"
En el capítulo 22 de Volverías con tu ex? 2, una romántica situación se transformó en una pelea entre varios de los participantes.
Todo comenzó en la dinámica de baile, cuando Nico Solabarrieta y Flavia Laos se dieron un beso en la coreografía, dejando a La Guarén completamente impactada.
Tras lo anterior, Rai Cerda le preguntó a su amigo si creía que Valentina Torres se iba a enojar y él se lo confirmó: "Sí o sí. Me metió lengua, fue como 'what de fu...' en qué momento".
Flavia Laos se defendió
Posteriormente, en la antesala del cara a cara, Julio César Rodríguez le preguntó a Nico Solabarrieta si estaba todo bien con su expareja y él le preguntó a La Guarén, quien respondió, refiriéndose al beso: "¿Dime tú? Por qué depende de mí. Se nota que ganaste hoy día".
En ese instante, el exfutbolista lanzó una declaración relacionada con lo anterior: "Generalmente, la balanza es así, cuando es para un lado, está bien, cuando es para el otro lado nos enojamos. El otro día te diste un piquito con Mateucci y todo bien, es una actividad, hoy día me roban un beso y no lo dejas de tirar".
Estas palabras enojaron a Flavia Laos, quien hizo una aclaración: "¿Puedo decir que yo no le robé un beso? Estaba pauteado, tú sabías, entonces exprésate bien".
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Más Mejores Momentos
-
Ludmila Ksenofontova reveló cómo es su relación con Carla Ballero y sorprendió con su respuesta
-
Yamila Reyna emocionó a Ludmila Ksenofontova con un potente mensaje sobre el amor propio: "Un mujerón"
-
¡Nadie lo podía creer! Flavia Laos impactó al revelar a los famosos que han coqueteado con ella
-
Nicole Moreno sorprendió al revelar su interés por Roberto Cox: "Muy interesante e inteligente"
-
"Jamás haría ese daño": Nicole Moreno desclasificó desconocido episodio con Adriana Barrientos
-
Luis Mateucci sorprende con sincera confesión a Bárbara Córdoba: "Me gustaría tenerte cerca"