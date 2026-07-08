¡Casi se pegan! Rai Cerda defenderá a Fran Maira de los dichos de Austin Palao en Volverías con tu ex? 2
En el avance del capítulo 23 de Volverías con tu ex? 2, una pelea entre dos participantes obligará a la producción a ingresar y detenerla.
Todo ocurrirá en el cara a cara, donde Rai Cerda defenderá a Fran Maira de los ninguneos de Austin Palao: "No me gustó escuchar cómo tú hablaste de ella. Tú sabes la relación que tuviste con Fran y cómo hablaba de ti. Lloraba en mis brazos por tu culpa. Voy a defenderla y cuando pueda".
Lógicamente, el peruano se desentenderá de la situación y cuando el ingeniero le toque el hombro, él le exigirá que no se acerque, desatando un enfrentamiento donde fueron separados.
¿Quién es la misteriosa mujer?
Por otro lado, las compuertas de la casa se abrirán de pronto y varios de los chicos comenzarán a elaborar teorías sobre qué está pasando.
En ese instante, ingresará una misteriosa mujer al encierro, vestida completamente de negro y captará la atención de varios.
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