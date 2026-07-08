¡Casi se pegan! Rai Cerda defenderá a Fran Maira de los dichos de Austin Palao en Volverías con tu ex? 2

08 jul. 2026 - 00:10 hrs.

En el avance del capítulo 23 de Volverías con tu ex? 2, una pelea entre dos participantes obligará a la producción a ingresar y detenerla.

Todo ocurrirá en el cara a cara, donde Rai Cerda defenderá a Fran Maira de los ninguneos de Austin Palao: "No me gustó escuchar cómo tú hablaste de ella. Tú sabes la relación que tuviste con Fran y cómo hablaba de ti. Lloraba en mis brazos por tu culpa. Voy a defenderla y cuando pueda".

Lógicamente, el peruano se desentenderá de la situación y cuando el ingeniero le toque el hombro, él le exigirá que no se acerque, desatando un enfrentamiento donde fueron separados.

Volverías con tu ex? 2

¿Quién es la misteriosa mujer?

Por otro lado, las compuertas de la casa se abrirán de pronto y varios de los chicos comenzarán a elaborar teorías sobre qué está pasando.

En ese instante, ingresará una misteriosa mujer al encierro, vestida completamente de negro y captará la atención de varios.