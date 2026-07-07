"Quiero que sigan...": Huru Pardo hizo especial invitación a sus seguidores tras Volverías con tu ex? 2

07 jul. 2026 - 16:05 hrs.

Por medio de su cuenta de Instagram, Hurubachi Pardo les envió un tierno mensaje a todas las personas que la siguen tras su paso por Volverías con tu ex? 2.

"Quiero agradecer el cariño, la preocupación, los miles de mensajes que me llegan a diario. Hay mucho cariño y me llena mucho el corazón", expresó en un sincero video.

Sin embargo, llamó la atención cuando hizo una interesante invitación: "Quiero que sigan conociéndome, que vean a esta Huru real, fuera del reality, cómo soy, cómo pienso y mostrarles todo lo que quizás no tuve la oportunidad de mostrar adentro".

La salida de Huru Pardo de Volverías con tu ex? 2

19 capítulos fueron los que Huru Pardo alcanzó a estar en Volverías con tu ex? 2, luego de una inesperada renuncia.

Luego de los polémicos dichos de Claudio Rojas, ambos tuvieron una fuerte pelea, en la cual se involucró Luis Mateucci. El abogado se enfureció y casi se fueron a los golpes, si no fuera por la producción.

Debido a esto, el defensor decidió abandonar la experiencia y pese a que ella intentó detenerlo, terminó tomando la misma decisión.