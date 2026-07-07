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'Quiero que sigan...': Huru Pardo hizo especial invitación a sus seguidores tras Volverías con tu ex? 2 Instagram

"Quiero que sigan...": Huru Pardo hizo especial invitación a sus seguidores tras Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

Por medio de su cuenta de Instagram, Hurubachi Pardo les envió un tierno mensaje a todas las personas que la siguen tras su paso por Volverías con tu ex? 2.

"Quiero agradecer el cariño, la preocupación, los miles de mensajes que me llegan a diario. Hay mucho cariño y me llena mucho el corazón", expresó en un sincero video.

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Sin embargo, llamó la atención cuando hizo una interesante invitación: "Quiero que sigan conociéndome, que vean a esta Huru real, fuera del reality, cómo soy, cómo pienso y mostrarles todo lo que quizás no tuve la oportunidad de mostrar adentro". 

 

La salida de Huru Pardo de Volverías con tu ex? 2

19 capítulos fueron los que Huru Pardo alcanzó a estar en Volverías con tu ex? 2, luego de una inesperada renuncia.

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Luego de los polémicos dichos de Claudio Rojas, ambos tuvieron una fuerte pelea, en la cual se involucró Luis Mateucci. El abogado se enfureció y casi se fueron a los golpes, si no fuera por la producción.

Debido a esto, el defensor decidió abandonar la experiencia y pese a que ella intentó detenerlo, terminó tomando la misma decisión. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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