"Estoy hablando yo, respeta": Julio César Rodríguez frenará en seco a Álvaro Ballero en Volverías con tu ex? 2
En el avance del capítulo 22 de Volverías con tu ex? 2, se realizará una nueva Asamblea Extraordinaria que tendrá tensas situaciones.
Álvaro Ballero expresará que una dinámica le molestó bastante y provocará una pregunta de Julio César Rodríguez: "¿Te crees mejor eticamente que Ludmila, porque piensas eso y ella no?".
El participante se mostrará muy en desacuerdo con la interrogante y se enojará, pero el animador le exigirá que se quede en silencio: "Estoy hablando yo, respeta".
Una actividad dejará un apasionado beso
Por otro lado, las parejas se desarmarán para armar nuevas duplas y bailar bajo la lluvia, actividad que dejará apasionados besos.
Nico Solabarrieta y Flavia Laos danzarán juntos y se besarán, dejando completamente impactada a La Guarén.
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