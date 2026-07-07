"Estoy hablando yo, respeta": Julio César Rodríguez frenará en seco a Álvaro Ballero en Volverías con tu ex? 2

07 jul. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 22 de Volverías con tu ex? 2, se realizará una nueva Asamblea Extraordinaria que tendrá tensas situaciones.

Álvaro Ballero expresará que una dinámica le molestó bastante y provocará una pregunta de Julio César Rodríguez: "¿Te crees mejor eticamente que Ludmila, porque piensas eso y ella no?".

El participante se mostrará muy en desacuerdo con la interrogante y se enojará, pero el animador le exigirá que se quede en silencio: "Estoy hablando yo, respeta".

Volverías con tu ex? 2

Una actividad dejará un apasionado beso

Por otro lado, las parejas se desarmarán para armar nuevas duplas y bailar bajo la lluvia, actividad que dejará apasionados besos.

Nico Solabarrieta y Flavia Laos danzarán juntos y se besarán, dejando completamente impactada a La Guarén.