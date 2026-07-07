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"Estoy hablando yo, respeta": Julio César Rodríguez frenará en seco a Álvaro Ballero en Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 22 de Volverías con tu ex? 2, se realizará una nueva Asamblea Extraordinaria que tendrá tensas situaciones.

Álvaro Ballero expresará que una dinámica le molestó bastante y provocará una pregunta de Julio César Rodríguez: "¿Te crees mejor eticamente que Ludmila, porque piensas eso y ella no?". 

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El participante se mostrará muy en desacuerdo con la interrogante y se enojará, pero el animador le exigirá que se quede en silencio: "Estoy hablando yo, respeta". 

Volverías con tu ex? 2

Una actividad dejará un apasionado beso

Por otro lado, las parejas se desarmarán para armar nuevas duplas y bailar bajo la lluvia, actividad que dejará apasionados besos.

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Nico Solabarrieta y Flavia Laos danzarán juntos y se besarán, dejando completamente impactada a La Guarén.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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