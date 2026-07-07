La respuesta de Adriana Barrientos a declaraciones de Nicole Moreno en VCTE: "Mentirosa, me filtraste todo"

07 jul. 2026 - 11:35 hrs.

Recientemente, Adriana Barrientos alzó la voz en su cuenta de Instagram, luego de los dichos de Nicole Moreno en una actividad en Volverías con tu ex? 2.

Todo comenzó cuando la modelo fue consultada sobre quién le caía peor, si Oriana Marzoli o la modelo chilena: "Me hizo mucho daño en la televisión. Pero un día ella se refirió muy bien a mí, que nunca lo había hecho, muy por el contrario, y me mandaron ese video", expresó.

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Pero la explicación no terminó ahí, pues luego la participante lanzó una fuerte declaración: "Me han mandado dos videos de ella, voy a ser súper sincera. Me dijeron que era mi oportunidad, que lo filtrara. Independiente del daño que ella me hizo, yo jamás haría ese daño. Hoy a mis 38 años siento que la perdono por todo lo que me hizo en su momento".

Las palabras de Adriana Barrientos

Uno de los posteos que realizó Adriana Barrientos incluyó el registro en el que Nicole Moreno emitió estas declaraciones y la criticó duramente por haber realizado esta acción en el pasado: "Mentirosa, me filtraste todo".

Instagram

Adriana Barrientos no se quedó en silencio y rebatió la versión de Nicole Moreno, adjuntando un pantallazo de una nota de espectáculos que decía "Nicole 'Luli' Moreno contó por qué filtró video sexual en Instagram".

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Posteriormente, adjuntó otra parte del escrito donde la modelo fitness profundizaba en otra situación ocurrida hace años y lo calificó como "otra mentira más de Louli": "Sí, lo subí yo. De rabia, después pensé en esta chica, a mí no me gustaría que me lo hicieran y bajé el video. No lo voy a embarrar a él, sino a ella".

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Cabe mencionar, que esta noticia hace alusión a un hecho ocurrido en 2018, cuando la modelo fitness reconoció la publicación de un registro protagonizado por Rodrigo Rocco, quien en ese entonces era su pareja, tras revisar su celular y encontrar un video con otra mujer.

En su podcast UPS!, Barrientos aseguró que la filtración de su video habría ocurrido en 2022 y atribuyó el hecho a los celos de Nicole Moreno, luego de que esta viera mensajes entre ella e Ítalo Grottini, otra de sus exparejas.