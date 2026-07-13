Ya liberados: Así puedes ver los primeros cinco capítulos de Sofía en Peligro

13 jul. 2026 - 18:20 hrs.

Esta tarde se estrenarán en las redes y plataformas digitales de Mega los cinco primeros episodios de la teleserie vertical Sofía en Peligro, que cuenta con un elenco e historia de lujo.

La ficción sigue a Sofía, una mujer que ve una escabrosa situación que nunca debió presenciar y, por lo mismo, ahora debe ocultarse porque su vida corre peligro.

Un detective será su único aliado en esta carrera contra el tiempo porque quienes deben protegerla se convertirán en sus mayores enemigos; un solo paso en falso podría ser el fin.

¿Por dónde ver los primeros cinco capítulos de Sofía en Peligro?

Precisamente, los primeros cinco episodios de Sofía en Peligro estarán con completa disponibilidad en las plataformas digitales de Mega, es decir, el sitio web de Mega.cl, Instagram (@mega.tv, @megashorts.mega y @teleseries_mega), Facebook, TikTok y YouTube.

En tanto, el resto de los episodios de esta producción del Área Dramática de Mega estarán disponibles en la plataforma de streaming de Mega, Mega Go.

Todo sobre Sofía en peligro