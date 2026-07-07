"¿Alguien dijo diosa?": Pamela Leiva saca aplausos con jugada sesión de fotos en resort de México

07 jul. 2026 - 09:30 hrs.

Pamela Leiva compartió despampanantes fotos de sus vacaciones en México, en las que hizo gala de su figura y lo bien que se siente consigo misma.

Vestida con un bikini azul en una de las piscinas del Hard Rock Hotel Los Cabos en Baja California, la comediante se lució bajo el sol y sus seguidores la llenaron de elogios.

"¿Alguien dijo diosa? Porque así me siento en estas vacaciones. Disfrutando del sol, soy la chica del bikini azul, mejor dicho 'La Bichota del bikini azul'. ¡Hecha a mano, literal!", escribió Pame en su cuenta de Instagram con varias postales de su descanso en el país azteca.

Varias de sus colegas la aplaudieron, como Piare con Pe, quien señaló: "Ay! Que mina Pameeee!!! Me encanta tu alegría", mientras que Dayana Amigo, Alison Mandel y Michelle Carvalho reaccionaron con emojis con ojos de corazón.

Instagram de @pameleiva

El buen momento de Pamela Leiva

En medio de este merecido descanso, Pamela Leiva se refirió a su nominación a Reina Guachaca junto a Daniel exHuevo Fuenzalida, reconocimiento a su carrera y cercanía con la gente.

"Amores míos, estoy muy contenta por la nominación a Reina Guachaca. Estoy muy feliz, gracias a la organización que me eligió como candidata. Feliz de que esté el Dani (Fuenzalida), la Piare (con Pe), la Yanara (Aedo). Estoy agradecida y los invito a que voten para que seamos reyes Guachaca. Los quiero mucho", dijo en sus redes sociales.

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